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https://sport.mail.ru/news/tennis/28241259/
23 декабря 2016, 22:50 | Теннис | GoTennis.ru

Гарбин Мугуруса опубликовала своё турнирноe расписание на первую половину 2017 года

Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса в своём микроблоге на сервисе Twitter опубликовала турнирноe расписание на первую половину предстоящего сезона.

Испанская теннисистка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса в своём <span class=error>микроблоге</span> на сервисе Twitter опубликовала <span class=error>турнирноe</span> расписание на первую половину предстоящего сезона. Увеличить
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Первыми официальными соревнованиями для испанки станет турнир Brisbane International, а заключительным стартом в этом отрезке будет Уимблдон.
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