Гарбин Мугуруса опубликовала своё турнирноe расписание на первую половину 2017 года
Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса в своём микроблоге на сервисе Twitter опубликовала турнирноe расписание на первую половину предстоящего сезона.
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Первыми официальными соревнованиями для испанки станет турнир Brisbane International, а заключительным стартом в этом отрезке будет Уимблдон.
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