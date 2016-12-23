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https://sport.mail.ru/news/tennis/28241004/
23 декабря 2016, 21:54 | Теннис | GoTennis.ru

Хуан Мартин Дель Потро не сыграет на Australian Open

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро не примет участие в Открытом первенстве Австралии, которое пройдёт с 16 по 29 января 2017 года в Мельбурне. Об этом в своём микроблоге на сервисе Twitter сообщил обозреватель Михал Самульски.

Аргентинский теннисист Хуан <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Дель</span> <span class=error>Потро</span> не примет участие в Открытом первенстве Австралии которое пройдёт с 16 по 29 января 2017 года в Мельбурне. Об этом в своём <span class=error>микроблоге</span> на сервисе Twitter сообщил обозреватель <span class=error>Михал</span> <span class=error>Самульски</span>. Увеличить
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Напомним, что ранее появилась информация о том, что аргентинец рассматривает вариант пропуска старта сезона для лучшей подготовки к дальнейшим соревнованиям.
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