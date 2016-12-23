Хуан Мартин Дель Потро не сыграет на Australian Open
Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро не примет участие в Открытом первенстве Австралии, которое пройдёт с 16 по 29 января 2017 года в Мельбурне. Об этом в своём микроблоге на сервисе Twitter сообщил обозреватель Михал Самульски.
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Напомним, что ранее появилась информация о том, что аргентинец рассматривает вариант пропуска старта сезона для лучшей подготовки к дальнейшим соревнованиям.
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