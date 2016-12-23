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23 декабря 2016, 0:07 | Теннис | Чемпионат.com

Финалист «Ролан Гаррос» Медведев стал капитаном сборной Украины в Кубке Дэвиса

На заседании президиума федерации тенниса Украины было принято решение о назначении на пост капитана сборной страны в Кубке Дэвиса финалиста «Ролан Гаррос"-1999 Андрея Медведева, сообщает Ukrtennis.

На заседании президиума федерации тенниса Украины было принято решение о назначении на пост капитана сборной страны в Кубке <span class=error>Дэвиса</span> финалиста <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>'-1999 Андрея <span class=error>Медведева</span> сообщает Ukrtennis. Увеличить
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Во втором раунде первой группы региональной зоны «Европа/Африка» украинцы встретятся с победителями матча Португалия — Израиль. Встреча состоится с 7 по 9 апреля.

Отметим, что капитаном женской сборной Украины в Кубке Федерации остался Михаил Филима.

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