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22 декабря 2016, 19:23 | Теннис | Чемпионат.com

Мари Пирс будет ассистентом Ноа в Кубке Федерации

Четырёхкратная победительница турниров серии «Большого шлема» француженка Мари Пирс будет работать в качестве ассистента капитана сборной Франции в Кубке Федерации Янника Ноа.

«Я очень рада и польщена выбором Янника. Я буду выполнять ту роль, которую выполняет Седрик Пьолин в Кубке Дэвиса. Я буду вместе с Ноа присутствовать на больших турнирах и наблюдать за французскими теннисистками. Надеюсь, мы сможем помочь теннисисткам за счёт богатого собственного опыта», — приводит слова Пирс официальный сайт Федерации тенниса Франции.
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