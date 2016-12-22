Полгода без тенниса. Нож грабителя прервал карьеру Квитовой

Грабитель с ножом

Теннисное межсезонье в самом разгаре, но событий всё равно предостаточно. Пару дней назад мы узнали о рождении сына у Виктории Азаренко. В этот же день пришло ещё одно известие, правда, совсем не радостное. В квартиру Петры Квитовой в чешском городе Простеёв проник неизвестный с ножом и ранил теннисистку. После этого он забрал из дома пять тысяч чешских крон и скрылся. «Стараясь защититься, я получила серьёзное повреждение левой руки. Я шокирована, но, к счастью, жива. Повреждение серьёзное, и мне нужно будет обратиться к специалистам, но, думаю, вы знаете, что я сильная и справлюсь с этим. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Буду очень ценить уважение к моей частной жизни. Я сосредоточусь на восстановлении», — написала Петра.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Thank you for all your messages. As you may have already heard, today I was attacked in my apartment by an individual with a knife</p>— Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) <a href="https://twitter.com/Petra_Kvitova/status/811186761330257920">20 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">In my attempt to defend myself, I was badly injured on my left hand. I am shaken, but fortunate to be alive. The injury is severe and I will</p>— Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) <a href="https://twitter.com/Petra_Kvitova/status/811186937746915328">20 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">need to see specialists, but if you know anything about me I am strong and I will fight this. Thank you all again for your love and support</p>— Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) <a href="https://twitter.com/Petra_Kvitova/status/811187108660596736">20 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



Как известно, Квитова левша, поэтому серьёзная травма левой руки могла поставить под угрозу продолжение карьеры. Удар нападавшего повредил связки и сухожилия руки. Теннисистку доставили в больницу города Брно и провели операцию, которая длилась 3 часа 45 минут. О её ходе рассказал представитель сборной Чехии Карел Тейкаль: «Врачи провели операцию на всех пяти пальцах левой руки Петры, поэтому она не сможет поднимать тяжести в течение трёх месяцев. Петра получила серьёзные повреждения, но она молода и сильна, так что нет причин говорить о завершении карьеры».



Шесть месяцев без тенниса

Он добавил, что чешка даже не допускала мысли об этом. «Она совершенно об этом не думала. Она говорила: “Пусть врачи быстрее всё сделают, и неважно, сколько времени займёт восстановление — месяцы или годы”. Петра ждёт возможности снова тренироваться», — рассказал Тейкаль в интервью чешскому телевидению. Представитель теннисистки Кэйти Спеллман заявила, что, учитывая серьёзность травм, операция прошла успешно. Петра будет носить гипсовую повязку примерно шесть-восемь недель и, как уже сказал Тейкаль, не сможет поднимать тяжести на протяжении трёх месяцев.



В среду, 21 декабря, появились первые предположения относительно того, когда Квитова сможет вернуться на корт. Хирург, оперировавший чешку, считает, что она пропустит около шести месяцев. Другой хирург, Майкл Кесслер, который заведует отделением травм конечностей в больнице Вашингтона, высказал своё мнение по поводу возможных повреждений Петры.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Just finding out about <a href="https://twitter.com/Petra_Kvitova">@Petra_Kvitova</a> and the awful stabbing and injury to her hand- pulling for you Petra, všichni držíme palce!!! Xoxo</p>— Martina Navratilova (@Martina) <a href="https://twitter.com/Martina/status/811208668419096576">20 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



«Выполнять форхэнды и бекхэнды очень трудно с травмой сухожилия. Кроме того, в теннисе мы говорим о таком понятии, как “чувство мяча”. Оно необходимо для укороченных или других тонких ударов. Теннисная ракетка — это удлинение руки. Если игрок не чувствует той отдачи от кончиков пальцев, которая была раньше, то управлять ракеткой может быть очень непросто», — считает специалист.



Чакветадзе и Селеш

Своё мнение высказала и Анна Чакветадзе, которой история с Петрой хорошо знакома. В декабре 2007 года в её загородный дом ворвались грабители и связали теннисистку. «Когда происходит нечто подобное, начинаешь спрашивать себя: “Почему это произошло?” и “Можно ли было этого избежать?” Меня связали кабелем от телевизора, из-за чего повредился нерв, и я потом месяц не чувствовала руку. В случае с ножом всё ещё хуже. Надеюсь, Петра быстро восстановится — и психологически, и физически. Но это будет непросто», — заявила Анна.

Цитата Чакветадзе: Надеюсь, Петра быстро восстановится — и психологически, и физически. Но это будет непросто.



Конечно, когда мы говорим о нападениях на теннисистов, на ум прежде всего приходит история с Моникой Селеш. В 1993 году во время крупного турнира в Гамбурге на Монику в перерыве между геймами напал фанат Штеффи Граф Гюнтер Пархе. Он ударил теннисистку ножом в спину. К счастью, Селеш смогла вернуться на корт, но не на свой уровень. Сам Пархе был признан невменяемым, приговорён к двум годам условно с принудительным лечением и вернулся на свободу. Моника же получила сильную психологическую травму и продолжила карьеру лишь спустя 28 месяцев. Ей удалось выиграть более 20 титулов, в том числе Australian Open, но, конечно, она могла добиться намного большего.



У Андрея Чеснокова тоже есть неприятный опыт общения с преступниками. На турнире в Днепропетровске он ужинал с марокканцем Юнесом Эль-Эйнауи. На выходе из бара теннисистов встретила группа скинхедов, которая в первую очередь обратила внимание на темнокожего Юнеса. Андрей не оставил коллегу в беде и пытался защитить марокканца. За это он получил две резиновые пули в живот из травматического пистолета. Кроме того, Чесноков сумел ударить одного из нападавших — да так, что сломал два пальца на руке.



Петра настроена оптимистично

Вспомним и ещё один случай, который произошёл с британцем Эндрю Фитцпатриком в 2012 году на «фьючерсе» во Вьетнаме. «Как только я приехал во Вьетнам, у меня украли кошелёк, в котором было около тысячи фунтов. Это произошло рядом с теннисным центром. А когда я выходил из душевой, путь мне преградил грабитель. Мне пришлось ударить его, чтобы выйти. Я боялся, что он вооружён. Я встал у выхода из раздевалки, чтобы не дать ему убежать. Его арестовали, но затем отпустили, сделав замечание. Я с нетерпением ждал момента, когда уеду оттуда».

Цитата Квитова: Стараясь защититься, я получила серьёзное повреждение левой руки. Я шокирована, но, к счастью, жива. Повреждение серьёзное, и мне нужно будет обратиться к специалистам, но, думаю, вы знаете, что я сильная и справлюсь с этим.



Что же касается Петры, то только в лучшем случае она сможет выйти на тренировочный корт через шесть месяцев. Приятно, что сама теннисистка настроена оптимистично. «Сейчас слишком рано говорить, когда она сможет вернуться на корт. Но Петра готова делать всё, что ей нужно для того, чтобы вновь заиграть на высоком уровне. Петра довольна тем, как прошла операция, и сейчас она пребывает в хорошем настроении», — заявил представитель теннисистки. Пожелаем Петре Квитовой здоровья и успешного продолжения карьеры.