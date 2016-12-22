Допинг-контроль отсутствовал на некоторых крупных турнирах 2016 года
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/.
Допинг-тестирование теннисистов не проводилось на некоторых крупных турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2016 года. Об этом сообщает издание Times.
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По данным газеты, одним из таких стал Шанхайский турнир серии «Мастерс», призовой фонд которого составляет около 4 млн долларов. Отмечается, что на соревнованиях есть необходимое оборудование и помещения для допинг- тестирования, но они не используются. По информации издания, еще на одном из крупных турниров
Один из игроков, входящих в топ-50 рейтинга ATP, имя которого не называется, рассказал Times, что прошел
Директор научного отдела Международной федерации тенниса (ITF) Стюарт Миллер рассказал, что Всемирное антидопинговое агентство не настаивает на том, чтобы допинг- контроль осуществлялся на каждом турнире. «Лишь в идеальном мире вы сможете провеять каждого игрока на все вещества каждый день в году, независимо от того, участвует он в соревнованиях или нет. Это не представляется возможным», — сказал Миллер.
Он также добавил, что даже если бы у ITF хватало средств, чтобы проводить
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