Допинг-контроль отсутствовал на некоторых крупных турнирах 2016 года

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По данным газеты, одним из таких стал Шанхайский турнир серии «Мастерс», призовой фонд которого составляет около 4 млн долларов. Отмечается, что на соревнованиях есть необходимое оборудование и помещения для допинг- тестирования, но они не используются. По информации издания, еще на одном из крупных турниров допинг-контроль не проводится уже на протяжении нескольких лет.

Один из игроков, входящих в топ-50 рейтинга ATP, имя которого не называется, рассказал Times, что прошел допинг-контроль лишь восемь раз за год, при том, что принял участие более чем в 20 турнирах, на которых провел 65 матчей.

Директор научного отдела Международной федерации тенниса (ITF) Стюарт Миллер рассказал, что Всемирное антидопинговое агентство не настаивает на том, чтобы допинг- контроль осуществлялся на каждом турнире. «Лишь в идеальном мире вы сможете провеять каждого игрока на все вещества каждый день в году, независимо от того, участвует он в соревнованиях или нет. Это не представляется возможным», — сказал Миллер.