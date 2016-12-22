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22 декабря 2016, 1:15 | Теннис | GoTennis.ru

Сэмюэл Грот стал обладателем wild card на Australian Open

29-летний австралийский теннисист Сэмюэл Грот, находящийся на 180-й позиции в мировой классификации, сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

29-летний австралийский теннисист Сэмюэл Грот находящийся на 180-й позиции в мировой классификации сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Увеличить
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«Безумно рад, что всё-таки выступлю на домашних соревнованиях. Это мой любимый турнир, где я всегда любил играть перед огромным числом своих родных и близких людей, друзей и просто поддерживающих меня зрителей», — цитирует Грота официальный сайт турнира.

Напомним, что ранее wild card на Australian Open получили американец Майкл Мо, француз Кантен Гали, австралиец Омар Ясика и Денис Истомин из Узбекистана.
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