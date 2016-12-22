Сэмюэл Грот стал обладателем wild card на Australian Open
29-летний австралийский теннисист Сэмюэл Грот, находящийся на 180-й позиции в мировой классификации, сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.
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«Безумно рад, что
Напомним, что ранее wild card на Australian Open получили американец Майкл Мо, француз Кантен Гали, австралиец Омар Ясика и Денис Истомин из Узбекистана.
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