Сэмюэл Грот стал обладателем wild card на Australian Open

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«Безумно рад, что всё-таки выступлю на домашних соревнованиях. Это мой любимый турнир, где я всегда любил играть перед огромным числом своих родных и близких людей, друзей и просто поддерживающих меня зрителей», — цитирует Грота официальный сайт турнира.

Напомним, что ранее wild card на Australian Open получили американец Майкл Мо, француз Кантен Гали, австралиец Омар Ясика и Денис Истомин из Узбекистана.