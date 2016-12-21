Правительство штата Западная Австралия оплатило участие Федерера в Кубке Хопмана
Руководство штата Западная Австралия выделило из бюджета средства на участие 35-летнего швейцарца Роджера Федерера в Кубке Хопмана, который пройдёт с 1 по 7 января 2017 года в городе Перт. Об этом сообщает австралийское издание Perth Now.
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Точная сумма гонорара не указывается, однако известно, что за выступление на соревнованиях в Брисбене в прошлом году представитель Швейцарии получил $800,000.
Отметим, что это будет третье по счёту участие Федерера в Кубке Хопмана. Прежде он играл в 2001 году с Мартиной Хингис, в 2002 — со своей будущей супругой Мирославой Вавринец, а сейчас его коллегой станет 19-летняя Белинда Бенчич.
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