Правительство штата Западная Австралия оплатило участие Федерера в Кубке Хопмана

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Точная сумма гонорара не указывается, однако известно, что за выступление на соревнованиях в Брисбене в прошлом году представитель Швейцарии получил $800,000.

Отметим, что это будет третье по счёту участие Федерера в Кубке Хопмана. Прежде он играл в 2001 году с Мартиной Хингис, в 2002 — со своей будущей супругой Мирославой Вавринец, а сейчас его коллегой станет 19-летняя Белинда Бенчич.