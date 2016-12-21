Нави Мумбаи. Анна Моргина покидает турнир категории ITF

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За 1 час 53 минуты, проведённые на корте, Анна реализовала три брейк-пойнта и шесть раз ошиблась на подаче, тогда как Валерия, 278-я ракетка мира, дважды подавала навылет и сделала пять эйсов, не допустив двойных ошибок. После этого матча счёт в личных встречах между спортсменками стал 2:0 в пользу представительницы Украины.

В следующей стадии соревнований в Нави Мумбаи Страхова поборется с француженкой Тессой Андрианяфитримо.