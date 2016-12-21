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https://sport.mail.ru/news/tennis/28214386/
21 декабря 2016, 21:47 | Теннис | GoTennis.ru

Нави Мумбаи. Анна Моргина покидает турнир категории ITF

25-летняя российская теннисистка Анна Моргина, занимающая 347-е место в мировой табели о рангах, завершила выступление на соревнованиях категории ITF в Индии, потерпев во втором круге турнира поражение от 21-летней украинки Валерии Страховой, — 3/6, 6/3, 2/6.

25-летняя российская теннисистка Анна <span class=error>Моргина</span> занимающая 347-е место в мировой табели о рангах завершила выступление на соревнованиях категории ITF в Индии потерпев во втором круге турнира поражение от 21-летней украинки Валерии Страховой — 3/6 6/3 2/6. Увеличить
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За 1 час 53 минуты, проведённые на корте, Анна реализовала три брейк-пойнта и шесть раз ошиблась на подаче, тогда как Валерия, 278-я ракетка мира, дважды подавала навылет и сделала пять эйсов, не допустив двойных ошибок. После этого матча счёт в личных встречах между спортсменками стал 2:0 в пользу представительницы Украины.

В следующей стадии соревнований в Нави Мумбаи Страхова поборется с француженкой Тессой Андрианяфитримо.
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