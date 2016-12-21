Нави Мумбаи. Анна Моргина покидает турнир категории ITF
25-летняя российская теннисистка Анна Моргина, занимающая 347-е место в мировой табели о рангах, завершила выступление на соревнованиях категории ITF в Индии, потерпев во втором круге турнира поражение от 21-летней украинки Валерии Страховой, — 3/6, 6/3, 2/6.
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За 1 час 53 минуты, проведённые на корте, Анна реализовала три
В следующей стадии соревнований в Нави Мумбаи Страхова поборется с француженкой Тессой Андрианяфитримо.
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