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https://sport.mail.ru/news/tennis/28213941/
21 декабря 2016, 21:09 | Теннис | GoTennis.ru

Монова и Страхова вышли в полуфинал парного турнира ITF в Индии

23-летняя российская теннисистка Полина Монова (на фото) и 21-летняя украинка Валерия Страхова стали участницами ½ финала соревнований категории ITF в Нави Мумбаи, переиграв в четвертьфинале соревнований украинку Веронику Капшай и Чи-Ю Су из Тайваня, — 7/5, 6/1.

23-летняя российская теннисистка Полина <span class=error>Монова</span> (на <span class=stop>фото</span>) и 21-летняя украинка Валерия <span class=error>Страхова</span> стали участницами ½ финала соревнований категории ITF в <span class=error>Нави</span> <span class=error>Мумбаи</span> переиграв в четвертьфинале соревнований украинку Веронику <span class=error>Капшай</span> и <nobr>Чи-Ю</nobr> Су из Тайваня — 7/5 6/1. Увеличить
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Матч длился 1 час 3 минуты, за это время российско-украинский дуэт сделал шесть брейков и три двойные ошибки, тогда как их оппонентки реализовали три брейк-пойнта и дважды ошиблись на подаче. Прежде пары с друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в финал турнира в Индии Полина и Валерия сразятся с беларуской Светланой Пироженко и россиянкой Анастасией Прибыловой.
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