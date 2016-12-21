Монова и Страхова вышли в полуфинал парного турнира ITF в Индии
23-летняя российская теннисистка Полина Монова (на фото) и 21-летняя украинка Валерия Страхова стали участницами ½ финала соревнований категории ITF в Нави Мумбаи, переиграв в четвертьфинале соревнований украинку Веронику Капшай и
Чи-Ю Су из Тайваня, — 7/5, 6/1.
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Матч длился 1 час 3 минуты, за это время
В борьбе за выход в финал турнира в Индии Полина и Валерия сразятся с беларуской Светланой Пироженко и россиянкой Анастасией Прибыловой.
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