Монова и Страхова вышли в полуфинал парного турнира ITF в Индии

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Матч длился 1 час 3 минуты, за это время российско-украинский дуэт сделал шесть брейков и три двойные ошибки, тогда как их оппонентки реализовали три брейк-пойнта и дважды ошиблись на подаче. Прежде пары с друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в финал турнира в Индии Полина и Валерия сразятся с беларуской Светланой Пироженко и россиянкой Анастасией Прибыловой.