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21 декабря 2016, 19:41 | Теннис | ТАСС

Призовой фонд Australian Open 2017 года составит рекордные $36,3 млн

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Общий призовой фонд Australian Open 2017 года, первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» по теннису, составит рекордные $36,3 млн. Об этом сообщает портал Sport Review.

Фонд увеличен на 14 по сравнению с предыдущим розыгрышем соревнований. Увеличить
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Призовой фонд увеличен на 14% по сравнению с предыдущим розыгрышем соревнований. В 2017 году победители турнира в мужском и женском одиночных разрядах получат по $2,7 млн.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.
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