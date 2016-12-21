Призовой фонд Australian Open 2017 года составит рекордные $36,3 млн

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Призовой фонд увеличен на 14% по сравнению с предыдущим розыгрышем соревнований. В 2017 году победители турнира в мужском и женском одиночных разрядах получат по $2,7 млн.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.