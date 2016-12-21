Екатерина Макарова: Хочу порадовать болельщиков на соревнованиях в Санкт-Петербурге

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«Я очень люблю выступать на домашних соревнованиях. Правда, кроме Москвы. Точнее, мне нравится играть в столице, но почему-то мне не везёт там. Наверное, потому, что я сильно переживаю, и мне хочется порадовать болельщиков, так как я коренная москвичка.