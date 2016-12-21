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21 декабря 2016, 19:46 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Макарова: Хочу порадовать болельщиков на соревнованиях в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Екатерина Макарова поделилась своими ожиданиями от турнира St.Petersburg Ladies Trophy, который с 30 января по 5 февраля пройдёт на кортах «Сибур Арены» в Санкт-Петербурге.

Российская теннисистка Екатерина <span class=error>Макарова</span> поделилась своими ожиданиями от турнира St.Petersburg Ladies Trophy который с 30 января по 5 февраля пройдёт на кортах <span class=error>Сибур</span> Арены в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Увеличить
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«Я очень люблю выступать на домашних соревнованиях. Правда, кроме Москвы. Точнее, мне нравится играть в столице, но почему-то мне не везёт там. Наверное, потому, что я сильно переживаю, и мне хочется порадовать болельщиков, так как я коренная москвичка.

В других городах России дела обстоят лучше. Хочется верить, что в Санкт-Петербурге у меня всё получится. Буду играть там впервые. С нетерпением жду старта турнира, — сказала Макарова во время онлайн-конференции на телеканале Олимпийского комитета России.
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