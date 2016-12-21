Екатерина Макарова: Хочу порадовать болельщиков на соревнованиях в Санкт-Петербурге
Российская теннисистка Екатерина Макарова поделилась своими ожиданиями от турнира St.Petersburg Ladies Trophy, который с 30 января по 5 февраля пройдёт на кортах «Сибур Арены» в
Санкт-Петербурге.
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«Я очень люблю выступать на домашних соревнованиях. Правда, кроме Москвы. Точнее, мне нравится играть в столице, но
В других городах России дела обстоят лучше. Хочется верить, что в
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