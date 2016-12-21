Квитова пропустит около шести месяцев после вооруженного нападения

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Во вторник теннисистка подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки 5 тысяч чешских крон и скрылся. Позднее стало известно, что спортсменка перенесла операцию, после которой не сможет поднимать тяжести в течение трех месяцев.

Квитова занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На ее счету бронзовая медаль Олимпиады-2016 и две победы на Уимблдоне.