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https://sport.mail.ru/news/tennis/28212974/
21 декабря 2016, 19:56 | Теннис | ТАСС

Квитова пропустит около шести месяцев после вооруженного нападения

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Чешская теннисистка Петра Квитова будет восстанавливаться после повреждения руки, полученного в ходе вооруженного нападения, около шести месяцев. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во вторник теннисистка подверглась нападению в результате которого была ранена ножом в левую руку. Увеличить
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Во вторник теннисистка подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки 5 тысяч чешских крон и скрылся. Позднее стало известно, что спортсменка перенесла операцию, после которой не сможет поднимать тяжести в течение трех месяцев.

Квитова занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На ее счету бронзовая медаль Олимпиады-2016 и две победы на Уимблдоне.
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