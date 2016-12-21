Хуан Мартин Дель Потро признан спортсменом года в Аргентине

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В сезоне-2016 28-летний теннисист стал победителем командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» в составе национальной сборной. Помимо этого Дель Потро завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также первенствовал на турнире If Stockholm Open в Швеции.

Отметим, что Хуан Мартин получает данную награду во второй раз. Прежде он признавался спортсменом года в 2009 году, когда стал триумфатором Открытого чемпионата США.