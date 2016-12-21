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https://sport.mail.ru/news/tennis/28212802/
21 декабря 2016, 19:18 | Теннис | GoTennis.ru

Хуан Мартин Дель Потро признан спортсменом года в Аргентине

Экс-четвёртый номер рейтинга АТР Хуан Мартин Дель Потро назван лучшим спортсменом года в Аргентине в 2016 году. Об этом сообщает аргентинское издание La Nación.

<nobr>Экс-четвёртый</nobr> номер рейтинга <span class=error>АТР</span> Хуан <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Дель</span> <span class=error>Потро</span> назван лучшим спортсменом года в Аргентине в 2016 году. Об этом сообщает аргентинское издание La <span class=error>Naci</span>. Увеличить
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В сезоне-2016 28-летний теннисист стал победителем командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» в составе национальной сборной. Помимо этого Дель Потро завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также первенствовал на турнире If Stockholm Open в Швеции.

Отметим, что Хуан Мартин получает данную награду во второй раз. Прежде он признавался спортсменом года в 2009 году, когда стал триумфатором Открытого чемпионата США.
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