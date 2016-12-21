Определился полный состав участниц теннисного турнира в Санкт-Петербурге

В соревнованиях впервые примет участие двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» россиянка Светлана Кузнецова, завершившая 2016 год на девятой строчке мирового рейтинга. Подтвердила свое участие и многократная чемпионка турниров «Большого шлема», экс-лидер мирового рейтинга американка Винус Уильямс.

В соревнованиях также примут участие теннисистки из первой мировой десятки — румынка Симона Халеп и победительница Итогового турнира WTA в Сингапуре словачка Доминика Цибулкова. В обоих разрядах — парном и одиночном — выступят олимпийские чемпионки Екатерина Макарова и Елена Веснина, которым в минувшем сезоне удалось также стать первыми на Итоговом чемпионате WTA. На корт также выйдут россиянка Дарья Касаткина, итальянка Роберта Винчи и швейцарка Белинда Бенчич.