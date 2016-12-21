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https://sport.mail.ru/news/tennis/28210449/
21 декабря 2016, 15:59 | Теннис | «Газета.Ру»

Определился полный состав участниц теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Определился окончательный состав участниц теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2017.

В соревнованиях впервые примет участие двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» россиянка Светлана Кузнецова, завершившая 2016 год на девятой строчке мирового рейтинга. Подтвердила свое участие и многократная чемпионка турниров «Большого шлема», экс-лидер мирового рейтинга американка Винус Уильямс.

В соревнованиях также примут участие теннисистки из первой мировой десятки — румынка Симона Халеп и победительница Итогового турнира WTA в Сингапуре словачка Доминика Цибулкова. В обоих разрядах — парном и одиночном — выступят олимпийские чемпионки Екатерина Макарова и Елена Веснина, которым в минувшем сезоне удалось также стать первыми на Итоговом чемпионате WTA. На корт также выйдут россиянка Дарья Касаткина, итальянка Роберта Винчи и швейцарка Белинда Бенчич.

Также среди других иностранных участниц заявлены француженки Ализе Корне и Кристина Младенович, чешка Барбора Стрыцова, прошлогодняя участница турнира венгерка Тимеа Бабош, румынки Ирина Камелия-Бегу и Моника Никулеску, а также экс-россиянки, ныне выступающие за другие страны — представляющая Австралию Дарья Гаврилова и выступающие за Казахстан Юлия Путинцева и Ярослава Шведова. Приедут в город на Неве и латвийка Елена Остапенко. И, наконец, питерские болельщики увидят в деле голландку Кики Бертенс, ставшую одним из открытий прошлого сезона, сообщают организаторы турнира.
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