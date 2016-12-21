Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28210424/
21 декабря 2016, 15:57 | Теннис | GoTennis.ru

Вероника Кудерметова потерпела поражение во втором круге турнира ITF в Анкаре

209-я ракетка мира, россиянка Вероника Кудерметова, не смогла выйти в ¼ финала турнира ITF в Анкаре (Турция), уступив сербке Иване Йорович, занимающей 181-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 6/7 (9).

209-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в ¼ финала турнира ITF в Анкаре (Турция) уступив сербке <span class=error>Иване</span> <span class=error>Йорович</span> занимающей 181-ю строчку рейтинга WTA со счётом 3/6 6/7 (9). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 1 час 48 минут. За это время 19-летняя Кудерметова сделала 11 эйсов, пять раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а её соперница один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу россиянки.

В четвертьфинале турнира ITF в Анкаре Йорович предстоит встреча с ещё одной россиянкой Марией Марфутиной.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Энди Маррей опубликовал своё турнирноe расписание на 2017 год

Анкара. Мария Марфутина покидает соревнования категории ІTF

Микеле Монталбини станет новым тренером Сары Эррани