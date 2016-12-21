Вероника Кудерметова потерпела поражение во втором круге турнира ITF в Анкаре
209-я ракетка мира, россиянка Вероника Кудерметова, не смогла выйти в ¼ финала турнира ITF в Анкаре (Турция), уступив сербке Иване Йорович, занимающей 181-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 6/7 (9).
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Встреча длилась 1 час 48 минут. За это время 19-летняя Кудерметова сделала 11 эйсов, пять раз ошиблась при подаче и реализовала один
В четвертьфинале турнира ITF в Анкаре Йорович предстоит встреча с ещё одной россиянкой Марией Марфутиной.
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