Вероника Кудерметова потерпела поражение во втором круге турнира ITF в Анкаре

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Встреча длилась 1 час 48 минут. За это время 19-летняя Кудерметова сделала 11 эйсов, пять раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а её соперница один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу россиянки.

В четвертьфинале турнира ITF в Анкаре Йорович предстоит встреча с ещё одной россиянкой Марией Марфутиной.