Рафаэль Надаль: В этом сезоне у меня было больше мучений, чем удовольствия от игры

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«В этом сезоне у меня было больше мучений, чем удовольствия от игры. Сейчас я много тренируюсь, чтобы хорошо начать сезон 2017 года. Это будет непросто, ведь я уже на протяжении нескольких месяцев не выступал на турнирах. Тем не менее, я хочу вновь успешно участвовать в соревнованиях и иметь шансы на победу. Это очень меня мотивирует», — рассказал Надаль в эфире радиостанции El Larguero.

Напомним, что теннисист планирует начать следующий сезон на турнире в Брисбене.