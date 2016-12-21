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21 декабря 2016, 15:47 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: В этом сезоне у меня было больше мучений, чем удовольствия от игры

Экс-первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, рассказал своих планах и целях на следующий сезон.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> рассказал своих планах и целях на следующий сезон. Увеличить
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«В этом сезоне у меня было больше мучений, чем удовольствия от игры. Сейчас я много тренируюсь, чтобы хорошо начать сезон 2017 года. Это будет непросто, ведь я уже на протяжении нескольких месяцев не выступал на турнирах. Тем не менее, я хочу вновь успешно участвовать в соревнованиях и иметь шансы на победу. Это очень меня мотивирует», — рассказал Надаль в эфире радиостанции El Larguero.

Напомним, что теннисист планирует начать следующий сезон на турнире в Брисбене.
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