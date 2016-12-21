Александр Медведев: Хингис и Винус Уильямс сыграют на турнире WTA в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 21 дек —
Р-Спорт. Экс-первые ракетки мира швейцарка Мартина Хингис и американка Винус Уильямс примут участие в теннисном турнире в Санкт-Петербурге, сообщил генеральный директор турнира, заместитель Председателя ПАО «Газпром» Александр Медведев.
Турнир с призовым фондом в 753 тысячи долларов пройдет с 30 января по 5 февраля на «Сибур Арене» в
Медведев сообщил, что, несмотря на изменение календаря WTA, в котором турнир в
«Мы также рады, что вместе со Светланой Кузнецовой в соревнованиях примут участие спортсменки первой десятки рейтинга WTA — Симона Халеп и Доминика Цибулкова. Наши олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова выступят на турнире! Мы все будем рады видеть игру Дарьи Касаткиной. В парном разряде выступит Мартина Хингис. Пока мы не знаем, с кем будет играть победительница прошлогоднего турнира, поскольку их дуэт с Саней Мирзой распался, но уверен, что пара для Мартины найдется. Подтвердила свое участие и многократная чемпионка турниров Большого шлема,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter