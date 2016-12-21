Александр Медведев: Хингис и Винус Уильямс сыграют на турнире WTA в Санкт-Петербурге

Турнир с призовым фондом в 753 тысячи долларов пройдет с 30 января по 5 февраля на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге. Ранее стало известно, что на турнире, среди прочих теннисисток, выступят олимпийские чемпионки россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, а также румынка Симона Халеп (4-й номер рейтинга WTA), россиянка Светлана Кузнецова (9), словачка Доминика Цибулкова (5).

Медведев сообщил, что, несмотря на изменение календаря WTA, в котором турнир в Санкт-Петербурге стоит сразу после завершения Australian Open, команда организаторов женского турнира подготовилась со всех позиций и уверена, что соревнования пройдут лучше, чем в прошлом году.