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21 декабря 2016, 15:36 | Теннис | Р-Спорт

Александр Медведев: Хингис и Винус Уильямс сыграют на турнире WTA в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт. Экс-первые ракетки мира швейцарка Мартина Хингис и американка Винус Уильямс примут участие в теннисном турнире в Санкт-Петербурге, сообщил генеральный директор турнира, заместитель Председателя ПАО «Газпром» Александр Медведев.

Турнир с призовым фондом в 753 тысячи долларов пройдет с 30 января по 5 февраля на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге. Ранее стало известно, что на турнире, среди прочих теннисисток, выступят олимпийские чемпионки россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, а также румынка Симона Халеп (4-й номер рейтинга WTA), россиянка Светлана Кузнецова (9), словачка Доминика Цибулкова (5).

Медведев сообщил, что, несмотря на изменение календаря WTA, в котором турнир в Санкт-Петербурге стоит сразу после завершения Australian Open, команда организаторов женского турнира подготовилась со всех позиций и уверена, что соревнования пройдут лучше, чем в прошлом году.

«Мы также рады, что вместе со Светланой Кузнецовой в соревнованиях примут участие спортсменки первой десятки рейтинга WTA — Симона Халеп и Доминика Цибулкова. Наши олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова выступят на турнире! Мы все будем рады видеть игру Дарьи Касаткиной. В парном разряде выступит Мартина Хингис. Пока мы не знаем, с кем будет играть победительница прошлогоднего турнира, поскольку их дуэт с Саней Мирзой распался, но уверен, что пара для Мартины найдется. Подтвердила свое участие и многократная чемпионка турниров Большого шлема, экс-лидер мирового рейтинга американка Винус Уильямс. Мы также ожидаем увидеть на кортах победительницу турнира 2016 года Роберту Винчи и финалистку — Белинду Бенчич. Что касается подготовки самого турнира, всё идет хорошо, согласно графику и отведенных сроков», — сказал Медведев, слова которого приводят организаторы турнира.
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