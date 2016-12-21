Хуан Мартин Дель Потро: Больше всего я хочу играть и соревноваться с лучшими
Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро прокомментировал свои шансы стать первой ракеткой мира.
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«Эта мечта была у меня с самого детства, но пару лет назад я подошёл к ней достаточно близко, когда стал четвёртым или пятым. Однако передо мной были четверо лучших игроков в истории тенниса, и обойти их было непросто. После всего, что произошло в моей карьере, я не знаю, могу ли я ставить перед собой такую цель. В настоящий момент рейтинг меня мало интересует. Больше всего я хочу играть и соревноваться с лучшими», — приводит слова Дель Потро итальянское издание Tennis World.
Ранее аргентинец заявил, что может пропустить Открытый чемпионат Австралии.
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