Хуан Мартин Дель Потро: Больше всего я хочу играть и соревноваться с лучшими

«Эта мечта была у меня с самого детства, но пару лет назад я подошёл к ней достаточно близко, когда стал четвёртым или пятым. Однако передо мной были четверо лучших игроков в истории тенниса, и обойти их было непросто. После всего, что произошло в моей карьере, я не знаю, могу ли я ставить перед собой такую цель. В настоящий момент рейтинг меня мало интересует. Больше всего я хочу играть и соревноваться с лучшими», — приводит слова Дель Потро итальянское издание Tennis World.

Ранее аргентинец заявил, что может пропустить Открытый чемпионат Австралии.