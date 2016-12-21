Иво Кадерка: Если Петре Квитовой потребуется помощь, мы готовы её оказать

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«Я считаю это нападение полнейшим сумасшествием, но сейчас очень странное время. Я скрещиваю пальцы за Петру. Думаю, у не был сильнейший шок. Она оказалась жертвой преступления, никак не связанного со спортом. К тому же я считаю этот случай доказательством того, что людям нужно разрешить носить при себе оружие, чтобы они могли защитить себя.

Петра ещё очень молода, поэтому я переживаю, как она с этим справится. Не стоит сейчас спекулировать на этой теме. Ей необходим покой, тем не менее, если ей потребуется помощь, мы готовы её оказать, — приводит слова Кадерки издание Denik.