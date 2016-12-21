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https://sport.mail.ru/news/tennis/28208669/
21 декабря 2016, 14:18 | Теннис | GoTennis.ru

Виталия Дьяченко стала четвертьфиналисткой турнира ITF в Турции

435-я ракетка мира, россиянка Виталия Дьяченко, обыграла представительницу Узбекистана Сабину Шарипову, занимающую 150-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 7/5 во втором круге турнира ITF в Анкаре (Турция).

435-я ракетка мира россиянка Виталия Дьяченко обыграла представительницу Узбекистана <span class=error>Сабину</span> <span class=error>Шарипову</span> занимающую 150-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 7/5 во втором круге турнира ITF в Анкаре (Турция). Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. За это время 26-летняя Дьяченко сделала четыре эйса, столько же раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 22-летняя соперница трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала три брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Соперницей Дьяченко в четвертьфинале турнира ITF в Анкаре станет полька Паула Каня.
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