Виталия Дьяченко стала четвертьфиналисткой турнира ITF в Турции
435-я ракетка мира, россиянка Виталия Дьяченко, обыграла представительницу Узбекистана Сабину Шарипову, занимающую 150-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 7/5 во втором круге турнира ITF в Анкаре (Турция).
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Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. За это время 26-летняя Дьяченко сделала четыре эйса, столько же раз ошиблась при подаче и реализовала пять
Соперницей Дьяченко в четвертьфинале турнира ITF в Анкаре станет полька Паула Каня.
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