Виталия Дьяченко стала четвертьфиналисткой турнира ITF в Турции

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. За это время 26-летняя Дьяченко сделала четыре эйса, столько же раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 22-летняя соперница трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала три брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Соперницей Дьяченко в четвертьфинале турнира ITF в Анкаре станет полька Паула Каня.