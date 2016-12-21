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21 декабря 2016, 13:57 | Теннис | GoTennis.ru

Анна Блинкова покидает соревнования ITF в Анкаре

203-я ракетка мира, россиянка Анна Блинкова, не смогла пробиться в четвертьфинал турнира ITF в Анкаре (Турция), проиграв румынке Александре Каданцу, занимающей 311-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 4/6, 2/6.

203-я ракетка мира россиянка Анна <span class=error>Блинкова</span> не смогла пробиться в четвертьфинал турнира ITF в Анкаре (Турция) проиграв румынке Александре <span class=error>Каданцу</span> занимающей 311-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/4 4/6 2/6. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 14 минут. За это время спортсменки не сделали ни одного эйса. При этом 18-летняя Блинкова трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 26-летняя соперница допустила пять двойных ошибок и сделала семь брейков. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В четвертьфинале турнира ITF в Анкаре Каданцу сыграет с победительницей матча между грузинкой Софьей Шапатавой и болгаркой Элицей Костовой.
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