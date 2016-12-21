Анна Блинкова покидает соревнования ITF в Анкаре

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Матч продолжался 2 часа 14 минут. За это время спортсменки не сделали ни одного эйса. При этом 18-летняя Блинкова трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 26-летняя соперница допустила пять двойных ошибок и сделала семь брейков. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В четвертьфинале турнира ITF в Анкаре Каданцу сыграет с победительницей матча между грузинкой Софьей Шапатавой и болгаркой Элицей Костовой.