Марат Сафин: Молодые игроки делают то, что раньше казалось недостижимым

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«Сейчас молодые ребята демонстрируют совершенно другой стиль тенниса. Они действуют более агрессивно поэтому на них интересно смотреть. Они гораздо сильнее и лучше с точки зрения физической подготовки, чем игроки моего времени. Да и сама игра изменилась, поэтому очень интересно наблюдать, как игроки делают то, что раньше казалось недостижимым.

Большая часть успеха зависит от того, насколько ты открыт критике. Не многие люди умеют её воспринимать, но очень важно слушать мнение своей команды. Нужно уметь принимать правду, даже если она горька, — рассказал Сафин официальному сайту ATP.