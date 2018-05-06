Женская сборная Китая по настольному теннису одержала победу на командном ЧМ
ТАСС, 6 мая. Женская сборная Китая по настольному теннису завоевала золотые медали командного чемпионата мира, который проходит в шведском Хальмстаде.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
ТАСС, 6 мая. Женская сборная Китая по настольному теннису завоевала золотые медали командного чемпионата мира, который проходит в шведском Хальмстаде.
В финале китаянки обыграли сборную Японии со счетом 3−1. Сборная Китая в 21-й раз стала победителем командного чемпионата мира.
Бронзовые медали разделили сборная Гонконга и объединенная команда Кореи, состоящая из спортсменок КНДР и Южной Кореи. В четвертьфинале турнира сборные КНДР и Южной Кореи должны были сыграть друг с другом, но было принято решение продолжить выступление единой командой. Медали чемпионата получат все девять спортсменок, а на церемонии награждения будут подняты флаги обеих стран.
Женская сборная России в составе Яны Носковой, Полины Михайловой, Марии Тайлаковой, Валерия Щербатых и Анастасии Колиш проиграла в 1/8 финала команде КНДР.
Чемпионат мира завершится 6 мая.