Женская сборная Китая по настольному теннису одержала победу на командном ЧМ

В финале китаянки обыграли сборную Японии со счетом 3−1. Сборная Китая в 21-й раз стала победителем командного чемпионата мира.

Бронзовые медали разделили сборная Гонконга и объединенная команда Кореи, состоящая из спортсменок КНДР и Южной Кореи. В четвертьфинале турнира сборные КНДР и Южной Кореи должны были сыграть друг с другом, но было принято решение продолжить выступление единой командой. Медали чемпионата получат все девять спортсменок, а на церемонии награждения будут подняты флаги обеих стран.