Владимир Самсонов занял 4-е место на европейском Топ-16 по настольному теннису

В поединке за бронзу Самсонов уступил в упорнейшей борьбе датчанину Йонатану Гроту со счетом 3:4 (11:9, 9:11, 9:11, 10:12, 11:4, 11:9, 6:11). На состязаниях лучших мастеров малой ракетки Старого Света 41-летний Владимир Самсонов одержал волевую викторию над шведом Кристианом Карлссоном — 4:3, в четвертьфинальном поединке опытнейший белорус победил еще одного шведского спортсмена Маттиаса Карлссона — 4:1, а в полуфинале уступил своему извечному сопернику немцу Тимо Боллю — 2:4. В финале Болль неожиданно легко переиграл еще одного представителя Германии Дмитрия Овчарова — 4:0.