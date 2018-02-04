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4 февраля, источник: БЕЛТА

Владимир Самсонов занял 4-е место на европейском Топ-16 по настольному теннису

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов занял 4-е место на европейском турнире Топ-16 по настольному теннису, который проходил в швейцарском Монтре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В поединке за бронзу Самсонов уступил в упорнейшей борьбе датчанину Йонатану Гроту со счетом 3:4 (11:9, 9:11, 9:11, 10:12, 11:4, 11:9, 6:11). На состязаниях лучших мастеров малой ракетки Старого Света 41-летний Владимир Самсонов одержал волевую викторию над шведом Кристианом Карлссоном — 4:3, в четвертьфинальном поединке опытнейший белорус победил еще одного шведского спортсмена Маттиаса Карлссона — 4:1, а в полуфинале уступил своему извечному сопернику немцу Тимо Боллю — 2:4. В финале Болль неожиданно легко переиграл еще одного представителя Германии Дмитрия Овчарова — 4:0.

Белоруска Виктория Павлович выбыла из борьбы после стартового встречи, уступив шведке Матильде Экхольм — 0:4. Победительницей женского турнира стала румынка Бернадетт Сеч.

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