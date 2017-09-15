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15 сентября 2017, 17:51 | Теннис: Настольный теннис | Р-Спорт

Женская сборная России вышла в полуфинал командного ЧЕ по настольному теннису

Женская сборная России нанесла поражение команде Венгрии и вышла в полуфинал командного чемпионата Европы по настольному теннису, который проходит в Люксембурге.

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой россиянок со счетом 3−1. В составе сборной России выступали Полина Михайлова, Ольга Воробьева и Яна Носкова.

За выход в финал российская сборная поспорит с победителем пары Португалия — Румыния.
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Новости Настольного тенниса

Белорусские игроки не вышли в восьмерку лучших на командном ЧЕ по настольному теннису

Белорусские игроки не вышли в восьмерку лучших на командном ЧЕ по настольному теннису

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские игроки не вышли в восьмерку сильнейших на командном чемпионате Европы по настольному теннису, который проходит в Люксембурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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