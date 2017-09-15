Женская сборная России вышла в полуфинал командного ЧЕ по настольному теннису

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой россиянок со счетом 3−1. В составе сборной России выступали Полина Михайлова, Ольга Воробьева и Яна Носкова.

За выход в финал российская сборная поспорит с победителем пары Португалия — Румыния.