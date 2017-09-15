Женская сборная России вышла в полуфинал командного ЧЕ по настольному теннису
Женская сборная России нанесла поражение команде Венгрии и вышла в полуфинал командного чемпионата Европы по настольному теннису, который проходит в Люксембурге.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой россиянок со счетом 3−1. В составе сборной России выступали Полина Михайлова, Ольга Воробьева и Яна Носкова.
За выход в финал российская сборная поспорит с победителем пары Португалия — Румыния.
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