Белорусские игроки не вышли в восьмерку лучших на командном ЧЕ по настольному теннису

Мужская команда в заключительном туре в группе А встретилась с одним из фаворитов — сборной Германии, за которую выступают два теннисиста из первой десятки мирового рейтинга Тимо Болль и Дмитрий Овчаров. Оппоненты белорусов предоставили возможность сыграть молодым игрокам. Патрик Франциска обыграл в трех партиях Павла Платонова, а Рикардо Валтер не оставил шансов Глебу Шамруку — 5:11, 8:11, 4:11. Лишь в заключительной игре принял участие лидер немецкой команды Тимо Болль. Белорус Кирилл Барабанов пытался оказать ему упорное сопротивление, и эпизодами это сделать получалось. Игра завершилась со счетом 11:6, 11:4, 3:11, 11:1 в пользу представителя Германии. Белорусская команда заняла четвертое место в группе и разыграет на турнире места с 9 по 16-е.

В соревнованиях среди женщин белоруски Виктория Павлович, Дарья Триголос и Надежда Богданова проиграли соперницам из Польши. Белорусская сборная продолжит выступление на чемпионате в турнире за 9−16 места и следующий матч проведет с теннисистками Швеции.

В командном чемпионате Европы не принимает участия Владимир Самсонов, который по семейным обстоятельствам не смог приехать в Люксембург. Мужская команда ранее самого высокого результата на этом турнире добивалась в 2003 году, когда завоевала золотые награды. На предыдущем командном первенстве 2015 года в Екатеринбурге белорусы заняли третье место.

В Люксембурге в ходе чемпионата на очередном конгрессе Европейского союза по настольному теннису (ETTU) состоялось вручение почетного знака белорусским тренерам Александру и Татьяне Петкевичам за их заслуги в развитии этого вида спорта в Европе. В 2014 году 8 членов ETTU впервые были отмечены этой наградой. В том числе и Владимир Самсонов был награжден почетным знаком как «пример другим игрокам в настольном теннисе».