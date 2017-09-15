Россияне не вышли в четвертьфинал командного ЧЕ по настольному теннису
Мужская сборная России в заключительном туре группового этапа командного чемпионата Европы по настольному теннису в Люксембурге уступила команде Греции со счётом 0:3.
Поражения в своих поединках потерпели Григорий Власов, Сади Исмаилов и Владимир Сидоренко).
Ранее мужская сборная России проиграла команде Швеции (0−3) и победила сборную Люксембурга (3:0).
Россияне заняли третье место в группе и сыграют в утешительном турнире за 9−16-е места.
Женская сборная России накануне вышла в четвертьфинал командного чемпионата мира с первого места.
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