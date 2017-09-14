Мужская и женская сборные Беларуси потерпели по два поражения на командном ЧЕ настольному теннису

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На турнире в Люксембурге мужчины выступают без своего лидера Владимира Самсонова, который не смог приехать по семейным обстоятельствам. В первом туре в группе А Павел Платонов, Александр Ханин и Глеб Шамрук уступили Хорватии 1:3. Единственная победа на счету Глеба Шамрука, одолевшего Франье Кожича. Во втором туре белорусам противостояли испанцы. Павел Платонов выиграл у Карлоса Мачадо — 14:12, 11:5, 11:4. Однако в других поединках белорусы потерпели поражения. В итоге — 3:1, в пользу представителей Пиренейского полуострова.

Женская команда, за которую выступали Виктория Павлович, Дарья Триголос и Надежда Богданова, уступила россиянкам 1:3, а затем в упорной борьбе проиграла Франции — 2:3. В группе D белорусок ожидает еще один матч со сборной Польши.