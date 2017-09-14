Россияне победили команду Люксембурга в матче командного ЧЕ по настольному теннису
Мужская сборная России нанесла поражение команде Люксембурга в матче группового этапа командного чемпионата Европы по настольному теннису в Люксембурге.
Встреча группы С, прошедшая в четверг, завершилась победой россиян со счетом 3−0. В составе российской сборной играли Сади Исмаилов, Владимир Сидоренко и Григорий Власов.
Ранее на турнире россияне уступили команде Швеции. Заключительный матч в квартете С российские теннисисты проведут позже в четверг против команды Греции, которая так же обыграла ранее люксембуржцев и уступила шведам.
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