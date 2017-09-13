Россиянки стартовали на командном ЧЕ по настольному теннису с победы над белорусками
МОСКВА, 13 сен —
Р-Спорт. Женская сборная России нанесла поражение команде Белоруссии в своем стартовом матче на командном чемпионате Европы по настольному теннису, который проходит в Люксембурге.
В среду в своем стартовом матче в группе D россиянки Полина Михайлова, Ольга Воробьева и Яна Носкова победили белорусок со счетом 3−1.
Позже в среду россиянки встретятся с командой Польши, а в четверг проведут матч против сборной Франции.
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