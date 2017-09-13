Россиянки стартовали на командном ЧЕ по настольному теннису с победы над белорусками

В среду в своем стартовом матче в группе D россиянки Полина Михайлова, Ольга Воробьева и Яна Носкова победили белорусок со счетом 3−1.

Позже в среду россиянки встретятся с командой Польши, а в четверг проведут матч против сборной Франции.