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13 сентября 2017, 14:29 | Теннис: Настольный теннис | Р-Спорт

Россиянки стартовали на командном ЧЕ по настольному теннису с победы над белорусками

МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт. Женская сборная России нанесла поражение команде Белоруссии в своем стартовом матче на командном чемпионате Европы по настольному теннису, который проходит в Люксембурге.

В среду в своем стартовом матче в группе D россиянки Полина Михайлова, Ольга Воробьева и Яна Носкова победили белорусок со счетом 3−1.

Позже в среду россиянки встретятся с командой Польши, а в четверг проведут матч против сборной Франции.
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Владимир Самсонов не выступит на командном ЧЕ в Люксембурге

Владимир Самсонов не выступит на командном ЧЕ в Люксембурге

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер сборной Беларуси по настольному теннису Владимир Самсонов не выступит на командном чемпионате Европы в Люксембурге, он не смог приехать по семейным обстоятельствам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Федерации настольного тенниса.
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