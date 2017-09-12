Владимир Самсонов не выступит на командном ЧЕ в Люксембурге

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В отсутствие лидера в Люксембурге выступят Павел Платонов (195-й номер мирового рейтинга), Александр Ханин (246), Глеб Шамрук (389), Кирилл Барабанов (413). Первый матч мастера малой ракетки проведут 13 сентября против сборной Хорватии, следующим соперником станут испанские теннисисты, а в заключительной встрече в группе А белорусов ожидает сборная Германии, которая является фаворитом турнира. В этой команде выступят два игрока десятки сильнейших мирового рейтинга — Дмитрий Овчаров и Тимо Болль.

Женскую команду Беларуси в Люксембурге представят Виктория Павлович (61-й номер мирового рейтинга), Алина Орловская (161), Дарья Триголос (222), Надежда Богданова (317). В группе D они сыграют с соперницами из России, Франции и Польши.

Обладатели наград в командном чемпионате Европы станут известны 17 сентября. Наибольшего успеха мужская сборная Беларуси по настольному теннису добилась в 2003 году, когда в итальянском городе Курмайор заняла первое место. На прошлом командном первенстве в Екатеринбурге белорусы заняли третье место.