Россияне добыли 5 золотых медалей ЧЕ по настольному теннису среди юниоров и кадетов

Золотые медали в личном первенстве завоевали кадеты Владимир Сидоренко и Элизабет Абрамян, а Максим Гребнев взял бронзу. В юниорском разряде в индивидуальных соревнованиях россияне довольствовались серебром Анастасии Колиш и бронзой Марии Тайлаковой.

В командном первенстве золотую медаль добыли Владимир Сидоренко и Екатерина Зиронова, обыграв в финале соревнований до 16 лет еще один российский дуэт в составе Владислава Макарова и Натальи Малининой. Среди юниоров в миксте Денис Ивонин и Мария Тайлакова стали серебряными призерами.

В парных соревнованиях у юниоров золото завоевал россиянин Денис Ивонин в дуэте с румыном Кристианом Плетя. У юниорок золотые медали завоевали Колиш и Тайлакова. Среди кадетов в паре серебряными призерами стали Сидоренко и Гребнев и девушки Арина Слаутина и Наталья Малинина, а Байрамян и Екатерина Зиронова взяли бронзу.