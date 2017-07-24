Россияне добыли 5 золотых медалей ЧЕ по настольному теннису среди юниоров и кадетов
МОСКВА, 24 июл —
Р-Спорт. Российские спортсмены завоевали пять золотых, пять серебряных и три бронзовых медали на прошедшем в португальском Гимарайнше первенстве Европы среди юниоров (до 19 лет) и кадетов (до 16 лет).
Золотые медали в личном первенстве завоевали кадеты Владимир Сидоренко и Элизабет Абрамян, а Максим Гребнев взял бронзу. В юниорском разряде в индивидуальных соревнованиях россияне довольствовались серебром Анастасии Колиш и бронзой Марии Тайлаковой.
В командном первенстве золотую медаль добыли Владимир Сидоренко и Екатерина Зиронова, обыграв в финале соревнований до 16 лет еще один российский дуэт в составе Владислава Макарова и Натальи Малининой. Среди юниоров в миксте Денис Ивонин и Мария Тайлакова стали серебряными призерами.
В парных соревнованиях у юниоров золото завоевал россиянин Денис Ивонин в дуэте с румыном Кристианом Плетя. У юниорок золотые медали завоевали Колиш и Тайлакова. Среди кадетов в паре серебряными призерами стали Сидоренко и Гребнев и девушки Арина Слаутина и Наталья Малинина, а Байрамян и Екатерина Зиронова взяли бронзу.
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