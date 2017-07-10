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10 июля 2017, 10:02 | Теннис: Настольный теннис | Прессбол

Настольный теннис. Владимир Самсонов стал первым игроком, побеждавшим в турнирах мировой серии на 5 континентах

Владимир Самсонов выиграл отрытый чемпионат Австралии и стал первым игроком, который побеждал в турнирах мировой серии на 5 континентах, сообщает bttf.by.

Владимир Самсонов выиграл отрытый чемпионат Австралии и стал первым игроком который побеждал в турнирах мировой серии на 5 континентах сообщает <span class=error>bttf</span>.by. Увеличить
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Белорус выигрывал турниры в Африке, Америке, Азии, Европе, а теперь к этому списку добавилась еще и Австралия. Также эта победа принесла Самсонову рекордный 27-й титул.

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Новости Настольного тенниса

Владимир Самсонов не пробился в четвертьфинал ЧМ по настольному теннису

Владимир Самсонов не пробился в четвертьфинал ЧМ по настольному теннису

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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