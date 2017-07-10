Настольный теннис. Владимир Самсонов стал первым игроком, побеждавшим в турнирах мировой серии на 5 континентах
Владимир Самсонов выиграл отрытый чемпионат Австралии и стал первым игроком, который побеждал в турнирах мировой серии на 5 континентах, сообщает bttf.by.
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Белорус выигрывал турниры в Африке, Америке, Азии, Европе, а теперь к этому списку добавилась еще и Австралия. Также эта победа принесла Самсонову рекордный 27-й титул.
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