Настольный теннис. Владимир Самсонов стал первым игроком, побеждавшим в турнирах мировой серии на 5 континентах

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Белорус выигрывал турниры в Африке, Америке, Азии, Европе, а теперь к этому списку добавилась еще и Австралия. Также эта победа принесла Самсонову рекордный 27-й титул.