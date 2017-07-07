Владимир Самсонов стал победителем чемпионата Австралии по настольному теннису
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Самсонов стал победителем чемпионата Австралии по настольному теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Турнир, который входит в Мировую серию, завершился в городе
Победа принесла спортсмену рекордный 27-й титул. Владимир Самсонов выигрывал турниры в Африке, Америке, Азии, Европе, а теперь к этому списку добавилась еще и Австралия.
Следующий этап Мировой серии — открытый чемпионат Болгарии — пройдет с 15 по 20 августа в Панагюриште.
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