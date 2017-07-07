Владимир Самсонов стал победителем чемпионата Австралии по настольному теннису

Турнир, который входит в Мировую серию, завершился в городе Голд-Кост. Белорусский теннисист был посеян под четвертым номером и в финале смог одолеть француза Симона Гози — 4:1 (11:13, 11:8, 11:5, 11:8, 11:8). Уступив в первой партии, Владимир Самсонов выиграл следующие четыре. В пятом сете при счете 4:2 в пользу Самсонова француз попросил перерыв и сумел выравнять положение — 4:4. Однако Владимир Самсонов доказал, что на открытом чемпионате Австралии он находится в прекрасной форме, и победил в заключительной партии — 11:8.

Победа принесла спортсмену рекордный 27-й титул. Владимир Самсонов выигрывал турниры в Африке, Америке, Азии, Европе, а теперь к этому списку добавилась еще и Австралия.

Следующий этап Мировой серии — открытый чемпионат Болгарии — пройдет с 15 по 20 августа в Панагюриште.