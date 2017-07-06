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6 июля 2017, 16:21 | Теннис: Настольный теннис | Чемпионат.com

Шибаев проиграл в 1/16 финала этапа Мирового тура по настольному теннису

В Голд-Косте (Австралия) проходит этап Мирового тура серии «Платинум» по настольному теннису.

В <nobr>Голд-Косте</nobr> (Австралия) проходит этап Мирового тура серии <span class=error>Платинум</span> по настольному теннису. Увеличить
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Россию на этих соревнования представлял Александр Шибаев. Он выбыл из борьбы на стадии 1/16 финала, проиграв англичанину Полу Дринхоллу со счётом 2:4 (7:11, 9:11, 11:8, 11:3, 8:11, 7:11).

Полуфинальные пары составили Сюнмин Чо (Южная Корея) — Симон Гази (Франция), Владимир Самсонов (Беларусь) — Пол Дринхолл (Англия).

Шибаев — серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года в парном разряде, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2013, 2015).
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