Шибаев проиграл в 1/16 финала этапа Мирового тура по настольному теннису
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Голд-Косте (Австралия) проходит этап Мирового тура серии «Платинум» по настольному теннису.
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Россию на этих соревнования представлял Александр Шибаев. Он выбыл из борьбы на стадии 1/16 финала, проиграв англичанину Полу Дринхоллу со счётом 2:4 (7:11, 9:11, 11:8, 11:3, 8:11, 7:11).
Полуфинальные пары составили Сюнмин Чо (Южная Корея) — Симон Гази (Франция), Владимир Самсонов (Беларусь) — Пол Дринхолл (Англия).
Шибаев — серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года в парном разряде, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2013, 2015).
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