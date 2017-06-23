Тренерский штаб сборной РФ по настольному теннису не претерпит изменений перед ОИ-2020

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В начале июня в немецком Дюссельдорфе состоялся чемпионат мира по настольному теннису, где сборная России не смогла завоевать ни одной медали.

«У руководства ФНТР и попечительского совета ФНТР вопрос об исчерпании кредита доверия к главному тренеру сборных команд Сергею Астахову не стоял и не стоит. Есть некоторые шероховатости во взаимоотношениях старшего тренера мужской сборной Сергея Власова и части игроков команды, но могу точно сказать, что в тренерских штабах пока изменений никаких не планируется. Оба тренера национальных сборных (мужской — Власов и женской — Давид Саргсян — прим. ТАСС) начали подготовку к Олимпийским играм 2020 года», — заявил Левитин.

Астахов является главным тренером национальной команды с начала 2015 года. Власов и Саргсян занимают посты старших тренеров с марта 2016 года.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.