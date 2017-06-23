Федерация настольного тенниса России не заинтересована в натурализации иностранных игроков
МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Натурализация иностранных спортсменов и тренеров не входит в планы Федерации настольного тенниса России (ФНТР). Об этом ТАСС сообщил помощник президента РФ, председатель попечительского совета федерации Игорь Левитин.
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«Позиция ФНТР однозначная — нам это [натурализация спортсменов и тренеров] не нужно, так как в противном случае пропадает необходимость развивать
«Привлечение иностранных специалистов для подготовки спортсменов и тренерских кадров — путь правильный, хорошее дело — привлечение сильных легионеров в клубный чемпионат страны. А вот к натурализации нужно подходить крайне осторожно, и считаю, что в российском настольном теннисе в ней пока необходимости нет», — добавил Левитин.
В начале июня в немецком Дюссельдорфе прошел чемпионат мира по настольному теннису. Сборная России не смогла завоевать ни одной медали.
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