Федерация настольного тенниса России не заинтересована в натурализации иностранных игроков

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«Позиция ФНТР однозначная — нам это [натурализация спортсменов и тренеров] не нужно, так как в противном случае пропадает необходимость развивать детско-юношеские спортивные школы и массовость в настольном теннисе. Если ставить вопрос о сиюминутном успехе, то можно натурализовать пять сильных игроков и тренеров, но в будущем страны, пошедшие по этому пути, проиграют, у них не будет ни своих новых игроков, ни тренеров», — подчеркнул он.

«Привлечение иностранных специалистов для подготовки спортсменов и тренерских кадров — путь правильный, хорошее дело — привлечение сильных легионеров в клубный чемпионат страны. А вот к натурализации нужно подходить крайне осторожно, и считаю, что в российском настольном теннисе в ней пока необходимости нет», — добавил Левитин.

В начале июня в немецком Дюссельдорфе прошел чемпионат мира по настольному теннису. Сборная России не смогла завоевать ни одной медали.