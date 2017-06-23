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23 июня 2017, 11:11 | Теннис: Настольный теннис | ТАСС

Федерация настольного тенниса России не заинтересована в натурализации иностранных игроков

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Натурализация иностранных спортсменов и тренеров не входит в планы Федерации настольного тенниса России (ФНТР). Об этом ТАСС сообщил помощник президента РФ, председатель попечительского совета федерации Игорь Левитин.

Председатель попечительского совета федерации Игорь Левитин считает что это негативно отразится на развитии вида спорта. Увеличить
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«Позиция ФНТР однозначная — нам это [натурализация спортсменов и тренеров] не нужно, так как в противном случае пропадает необходимость развивать детско-юношеские спортивные школы и массовость в настольном теннисе. Если ставить вопрос о сиюминутном успехе, то можно натурализовать пять сильных игроков и тренеров, но в будущем страны, пошедшие по этому пути, проиграют, у них не будет ни своих новых игроков, ни тренеров», — подчеркнул он.

«Привлечение иностранных специалистов для подготовки спортсменов и тренерских кадров — путь правильный, хорошее дело — привлечение сильных легионеров в клубный чемпионат страны. А вот к натурализации нужно подходить крайне осторожно, и считаю, что в российском настольном теннисе в ней пока необходимости нет», — добавил Левитин.

В начале июня в немецком Дюссельдорфе прошел чемпионат мира по настольному теннису. Сборная России не смогла завоевать ни одной медали.
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