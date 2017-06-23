Владимир Самсонов проиграл на старте турнира по настольному теннису в Китае
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер белорусской сборной по настольному теннису Владимир Самсонов неожиданно проиграл в первом раунде турнира в китайском Чэнду, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поражение 41-летнему белорусу нанес очень юный японский спортсмен Томокадзу Харимото, который сумел выиграть опытнейшего соперника со счетом — 4:3 (11:4, 9:11, 11:5, 9:11, 8:11, 11:5, 11:8). После игры Владимир Самсонов отметил, что его соперник играет очень хорошо. Несмотря на возраст, его нельзя воспринимать как маленького мальчика, он игрок
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter