Владимир Самсонов проиграл на старте турнира по настольному теннису в Китае

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Поражение 41-летнему белорусу нанес очень юный японский спортсмен Томокадзу Харимото, который сумел выиграть опытнейшего соперника со счетом — 4:3 (11:4, 9:11, 11:5, 9:11, 8:11, 11:5, 11:8). После игры Владимир Самсонов отметил, что его соперник играет очень хорошо. Несмотря на возраст, его нельзя воспринимать как маленького мальчика, он игрок топ-уровня, считает Владимир Самсонов.