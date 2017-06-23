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23 июня 2017, 10:36 | Теннис: Настольный теннис | БЕЛТА

Владимир Самсонов проиграл на старте турнира по настольному теннису в Китае

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер белорусской сборной по настольному теннису Владимир Самсонов неожиданно проиграл в первом раунде турнира в китайском Чэнду, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поражение 41-летнему белорусу нанес очень юный японский спортсмен Томокадзу <span class=error>Харимото</span> который сумел выиграть опытнейшего соперника со счетом — 4:3 (11:4 9:11 11:5 9:11 8:11 11:5 11:8). После игры Владимир Самсонов отметил что его соперник играет очень хорошо. Увеличить
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Поражение 41-летнему белорусу нанес очень юный японский спортсмен Томокадзу Харимото, который сумел выиграть опытнейшего соперника со счетом — 4:3 (11:4, 9:11, 11:5, 9:11, 8:11, 11:5, 11:8). После игры Владимир Самсонов отметил, что его соперник играет очень хорошо. Несмотря на возраст, его нельзя воспринимать как маленького мальчика, он игрок топ-уровня, считает Владимир Самсонов.

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