Сборная Китая победила в общекомандном зачёте ЧМ по настольному теннису
В Дюссельдорфе (Германия) завершился чемпионат мира по настольному теннису.
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Сборная Китая победила в общекомандном зачёте с четырьмя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Вторыми стали японцы (1−1−3), третьими — представители Китайского Тайбэя (0−1−0).
По общему количеству наград первое место заняла сборная Китая (10), второе — команда Японии (5), третье — сборная Южной Кореи (2).
Лучший результат россиян — выход в четвертьфинал в мужском парном разряде Александра Шибаева и Кирилла Скачкова.
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