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6 июня 2017, 9:40 | Теннис: Настольный теннис | Чемпионат.com

Сборная Китая победила в общекомандном зачёте ЧМ по настольному теннису

В Дюссельдорфе (Германия) завершился чемпионат мира по настольному теннису.

В Дюссельдорфе (Германия) завершился чемпионат мира по настольному теннису. Увеличить
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Сборная Китая победила в общекомандном зачёте с четырьмя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Вторыми стали японцы (1−1−3), третьими — представители Китайского Тайбэя (0−1−0).

По общему количеству наград первое место заняла сборная Китая (10), второе — команда Японии (5), третье — сборная Южной Кореи (2).

Лучший результат россиян — выход в четвертьфинал в мужском парном разряде Александра Шибаева и Кирилла Скачкова.
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Новости Настольного тенниса

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