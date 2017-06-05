Китаец Ма Лун защитил чемпионский титул на ЧМ по настольному теннису в Германии
Китаец Ма Лун одержал победу в одиночном разряде в финале чемпионата мира по настольному теннису, который прошел в Дюссельдорфе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Трехкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Ма Лун в финале турнира в понедельник обыграл соотечественника Фаня Чжэньдуна со счетом 4−3 (7:11, 11:6, 11:3, 11:8, 5:11, 7:11, 12:10). Бронза досталась китайцу Сюй Синю и Ли Сангсу из Южной Кореи.
В женском парном финале победу одержала китайская пара Дин Нин/Лю Шивэнь. Они обыграли соотечественниц Чэнь Мэн/Чжу Юйлин со счетом 4−3 (9:11, 11:8, 11:13, 11:8, 11:6, 6:11, 11:9). Дин Нин ранее в Дюссельдорфе защитила чемпионский титул в одиночном разряде.
Бронзовые награды в женском парном разряде получили Фэн Тяньвэй/Юй Мэнъю (Сингапур) и Хина Хаята/Мима Ито (Япония).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter