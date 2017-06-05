Китаянка Дин Нин защитила звание чемпионки мира по настольному теннису

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Дин Нин в воскресенье в финале победила свою соотечественницу Чжу Юйлин со счетом 4−2 (11:4, 9:11, 4:11, 12:10, 11:6, 11:7) и защитила звание чемпионки мира. Третьими стали японка Миу Хирано и китаянка Лю Шивэнь.

В финале парного разряда у мужчин китайцы Фань Чжэньдун и Сюй Синь победили японцев Масатаку Моризоно и Юйя Охиму со счетом 4−1 (11:9, 16:14, 11:9, 6:11, 13:11). Третье место заняли японцы Коки Нива/Махару Йохимура и южнокорейцы Чон Ен Сик/Ли Сангсу.

Чемпиона мира в Дюссельдорфе завершится в понедельник.