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5 июня 2017, 0:16 | Теннис: Настольный теннис | Р-Спорт

Китаянка Дин Нин защитила звание чемпионки мира по настольному теннису

Китаянка Дин Нин стала победительницей чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в Дюссельдорфе.

Китаянка Дин Нин стала победительницей чемпионата мира по настольному теннису который проходит в Дюссельдорфе. Увеличить
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Дин Нин в воскресенье в финале победила свою соотечественницу Чжу Юйлин со счетом 4−2 (11:4, 9:11, 4:11, 12:10, 11:6, 11:7) и защитила звание чемпионки мира. Третьими стали японка Миу Хирано и китаянка Лю Шивэнь.

В финале парного разряда у мужчин китайцы Фань Чжэньдун и Сюй Синь победили японцев Масатаку Моризоно и Юйя Охиму со счетом 4−1 (11:9, 16:14, 11:9, 6:11, 13:11). Третье место заняли японцы Коки Нива/Махару Йохимура и южнокорейцы Чон Ен Сик/Ли Сангсу.

Чемпиона мира в Дюссельдорфе завершится в понедельник.
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Новости Настольного тенниса

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