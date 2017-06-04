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4 июня 2017, 16:53 | Теннис: Настольный теннис | Чемпионат.com

Китаянка Дин Нин — чемпионка мира по настольному теннису

Китаянка Дин Нин в финале женского одиночного разряда чемпионата мира по настольному теннису в Дюссельдорфе (Германия) победила свою соотечественницу Чжу Юлин.

Бронзовые награды завоевали ещё одни представительницы Поднебесной Лю Шивен и японка Мию Хирано.

Россиянки Полина Михайлова и Яна Носкова проиграли в 1/32 финала, а Ольга Воробьёва и Мария Тайлакова проиграли свои матчи в 1/64 финала.

Настольный теннис. Чемпионат мира. Дюссельдорф, Германия
Женщины. Одиночный разряд

Финал
Дин Нин (Китай) — Чжу Юлин (Китай) — 4:2 (11:4, 9:11, 4:11, 12:10, 11:6, 11:7).
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