13-летний японец стал самым молодым четвертьфиналистом ЧМ по настольному теннису

Таким образом, 13-летний азиат стал самым молодым игроком в истории, добравшимся до этой стадии планетарного форума.

За выход в полуфинал Харимото поспорит с победителем китайского противостояния Линь Гаоюань — Сюй Синь.

Также четвертьфиналистами уже стали китайцы Ма Лун и Фань Чжэньдун, немец Тимо Болл, кореец Ли Сангсу и представитель Гонконга Вон Чун Тин.