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4 июня 2017, 10:55 | Теннис: Настольный теннис | Чемпионат.com

13-летний японец стал самым молодым четвертьфиналистом ЧМ по настольному теннису

Японец Томокадзу Харимото в 1/8 финала чемпионата мира по настольному теннису в Дюссельдорфе оказался сильнее словака Любомира Пистея со счётом 4−1.

Таким образом, 13-летний азиат стал самым молодым игроком в истории, добравшимся до этой стадии планетарного форума.

За выход в полуфинал Харимото поспорит с победителем китайского противостояния Линь Гаоюань — Сюй Синь.

Также четвертьфиналистами уже стали китайцы Ма Лун и Фань Чжэньдун, немец Тимо Болл, кореец Ли Сангсу и представитель Гонконга Вон Чун Тин.
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Владимир Самсонов не пробился в четвертьфинал ЧМ по настольному теннису

Владимир Самсонов не пробился в четвертьфинал ЧМ по настольному теннису

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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