Владимир Самсонов не пробился в четвертьфинал ЧМ по настольному теннису
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В поединке 1/8 финала лидер белорусской сборной встречался с представителем Республики Корея Ли Сангсу и уступил со счетом 0:4 (9:11, 1:11, 3:11, 9:11).
В соревнованиях мужского парного разряда Владимир Самсонов и Павел Платонов добрались до четвертьфинала, в котором проиграли японскому тандему Коки Нива / Махару Йошимура со счетом 0:4 (8:11, 8:11, 6:11, 8:11).
Мировое первенство мастеров малой ракетки завершится 5 июня.
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