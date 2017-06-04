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4 июня 2017, 10:33 | Теннис: Настольный теннис | БЕЛТА

Владимир Самсонов не пробился в четвертьфинал ЧМ по настольному теннису

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/8 финала лидер белорусской сборной встречался с представителем Республики Корея Ли <span class=error>Сангсу</span> и уступил со счетом 0:4 (9:11 1:11 3:11 9:11). Увеличить
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В поединке 1/8 финала лидер белорусской сборной встречался с представителем Республики Корея Ли Сангсу и уступил со счетом 0:4 (9:11, 1:11, 3:11, 9:11).

В соревнованиях мужского парного разряда Владимир Самсонов и Павел Платонов добрались до четвертьфинала, в котором проиграли японскому тандему Коки Нива / Махару Йошимура со счетом 0:4 (8:11, 8:11, 6:11, 8:11).

Мировое первенство мастеров малой ракетки завершится 5 июня.

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