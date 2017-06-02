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https://sport.mail.ru/news/table-tennis/29965284/
2 июня 2017, 23:22 | Теннис: Настольный теннис | Чемпионат.com

Шибаев не сумел выйти в 1/8 финала ЧМ по настольному теннису

Чемпионат мира по настольному теннису продолжится в Дюссельдорфе (Германия) без россиян.

Лидер национальной команды Александр Шибаев, занимающий 34-е место в мировой классификации, в 1/16 финала одиночного разряда проиграл второй ракетке мира китайцу Фань Чжэндуну в пяти сетах со счётом 1:4.

Шибаев стал самым успешным россиянином на турнире, войдя в число 32 лучших в одиночном разряде и в восьмерку сильнейших в паре с Кириллом Скачковым. В четвертьфинале Шибаев и Скачков уступили южнокорейской паре Чон Ёнсик / Ли Сангсу со счётом 1:4.
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