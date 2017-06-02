Действующая чемпионка мира Дин Нин вышла в полуфинал ЧМ-2017 по настольному теннису

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Дин Нин в четвертьфинале обыграла японку Касуми Исикаву — 4−1 (11:8, 11:2, 7:11, 11:8, 11:2). Соперницей Нин стала еще одна японка Миу Хирано, которая в своем четвертьфинале одолела Фэн Тяньвэй из Сингапура — 4−0 (11:5, 11:2, 18:16, 11:5).

В двух других четвертьфиналах были зафиксированы следующие результаты: Чжу Юйлин (Китай) — Чэнь Мэн (Китай) — 4−2 (17:15, 8:11, 11:9, 10:12, 11:7, 11:4), Лю Шивэнь (Китай) — Му Цзы (Китай) — 4−1 (1:11, 11:6, 11:8, 11:3, 11:7).

В женском парном разряде четвертьфинале матчи завершились следующим образом:

Фэн Тяньвэй/Юй Мэнъю (Сингапур) — Чэнь Су-Ю/Чэн И-Чин (Тайвань) — 4−2 (11:9, 6:11, 11:9, 12:10, 8:11, 11:8);.

Ву Юэ/Чжан Лили (Китай) — Чэнь Мэн/Чжу Юйлин (Китай) — 1−4 (14:12, 6:11, 9:11, 5:11, 7:11);.

Дин Нин/Лю Шивэнь (Китай) — Маника Батра/Моума Дас (Индия) — 4−0 (11:7, 11:7, 11:1, 11:3);.

Хина Хаята/Мима Ито (Япония) — Хой Кем Ду/Хо Чин Ли (Гонконг) — 4−0 (12:10, 11:8, 11:4, 11:6).

Полуфинальные пары выглядят следующим образом: Фэн Тяньвэй/Юй Мэнъю — Ву Юэ/Чжан Лили и Дин Нин/Лю Шивэнь — Хина Хаята/Мима Ито.

В мужской парной сетке также прошли четвертьфиналы:

Масатака Моризоно/Юя Осима (Япония) — Чэнь Чьень-Ан/Ляо Чэн-Тин (Тайвань) — 4−1 (11:6, 11:9, 12:10, 8:11,1 3:11);.

Чон Ёнсик/Ли Сангсу (Корея) — Александр Шибаев/Кирилл Скачков (Россия) — 4−1 (10:12, 11:5, 11:5, 11:9, 11:9);.

Фань Чжэньдун/Сюй Синь (Китай) — Хо Кван Кит/Вон Чунь Тин (Гонконг) — 4−3 (8:11, 4:11, 11:2, 11:4, 8:11, 11:1, 11:5);.

Коки Нива/Махару Йосимура (Япония) — Павел Платонов/Владимир Самсонов (Белоруссия) — 4−0 (11:8, 11:8, 11:6, 11:8).

Полуфиналы выглядят следующим образом: Моризоно/Осима — Чон Ёнсик/Ли Сангсу и Фань Чжэньдун/Сюй Синь — Нива/Йосимура.