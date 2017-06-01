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1 июня 2017, 23:12 | Теннис: Настольный теннис | Р-Спорт

Россиянин Александр Шибаев вышел в 3-й раунд чемпионата мира по настольному теннису

МОСКВА, 1 июн — Р-Спорт. Россиянин Александр Шибаев пробился в третий раунд чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

Во втором круге россиянин одержал победу над немцем Рикардо Вальтером — 4:2 (7:11, 11:5, 3:11, 11:5, 12:10, 11:7). Следующим соперником Шибаева станет китаец Фань Чжэньдун.

Чемпионат мира в Дюссельдорфе проходит с 29 мая по 5 июня.
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