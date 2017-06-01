Настольный теннис. ЧМ-2017. Владимир Самсонов вышел в 1/16 финала одиночного разряда
В немецком Дюссельдорфе продолжается чемпионат мира по настольному теннису. Белорус Владимир Самсонов в поединке 1/32 финала одиночного разряда нанес поражение представителю КНДР.
В немецком Дюссельдорфе продолжается чемпионат мира по настольному теннису. Белорус Владимир Самсонов в поединке 1/32 финала одиночного разряда нанес поражение представителю КНДР Син Хьок Паку в пяти партиях — 4−1 (8, -13, 9, 4, 2).
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