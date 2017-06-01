Россиянин Шибаев вышел в 1/16 финала ЧМ по настольному теннису
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянин Александр Шибаев обыграл немца Рикардо Вальтера в матче 1/32 финала чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе.
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Встреча завершилась со счетом 4−2 в пользу россиянина. Следующий матч Шибаев проведет 2 июня.
Ранее Шибаев в паре с Кириллом Скачковым вышел в ¼ финала турнира в парном разряде.
Чемпионат мира по настольному теннису завершится 5 июня.
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